Адвокат Виктора Бабарико уехал в Польшу

Адвокат осуждённого на 14 лет тюрьмы бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико покинул Минск. Илья Салей написал об этом в инстаграме. Он уточнил, что находится в Польше.

Причинами временного отъезда Салей назвал приговор Бабарико и передачу дел в суд оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака.

Адвокат напомнил, что проходит по делу Колесниковой и Знака обвиняемым по статье о причинении вреда национальной безопасности страны.

Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка. В мае 2020 года он покинул свой пост и заявил о намерении баллотироваться на пост президента. Вскоре после этого Бабарико арестовали по делу о финансовых махинациях. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль.

6 августа Верховный суд в Минске приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Приговор вынесен судом высшей инстанции и права на обжалование у осуждённого нет.

В последнем слове на суде Бабарико заявил, что не считает себя виновным и назвал своё преследование политически мотивированным.

После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Александра Лукашенко.