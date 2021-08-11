Минск отказывается от посла США и сокращает американскую дипмиссию 

Министерство иностранных дел Беларуси отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, назвав причиной демарша "наглые и откровенно враждебные действия американской стороны".

Теперь Минск требует от США сократить их дипломатическую миссию в Беларуси до 5 человек. Глаз сказал, что это вызвано действиями Вашингтона "по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению" Беларуси.

Решение принято Минском через два дня после того, как американские власти ввели очередной пакет санкций против администрации Александра Лукашенко и ряда государственных предприятий. Аналогичные меры приняли Великобритания и Канада.

Комментируя введение ограничений, президент Джо Байден подчеркнул, что это стало ответом на отказ Лукашенко учесть волю граждан, которые, по словам Байдена, попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов. Вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа режим Лукашенко пошёл на избирательный подлог, за которым последовала жёсткая кампания репрессий, заявил глава Белого дома.

США и Беларусь прекратили поддерживать полноценные дипломатические отношения с 2008 года, когда Вашингтон отозвал своего посла из Беларуси и оставил вместо него временного поверенного. В 2020 году – впервые за 12 лет – США решили вернуть посольскую функцию в свою дипмиссию на белоруской территории, выдвинув на эту должность кандидатуру Фишер. В итоге, однако, она так и не была утверждена Минском.

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