Адвокатская палата Петербурга считает, что Иван Павлов вредит Сафонову

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что адвокат Иван Павлов (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") не может позиционировать себя как защитника обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, поскольку находится в розыске. Заключение комиссии Павлов опубликовал у себя в телеграм-канале.

Члены комиссии сделали вывод, что из-за статуса "разыскиваемого лица" Павлов не может законно вести адвокатскую деятельность в России, однако продолжает называть себя защитником Ивана Сафонова по делу о государственной измене. Это, полагает комиссия, вводит доверителя в заблуждение и нарушает его интересы, так как у него формируется ложное представление о возможностях Павлова организовать эффективную защиту. "Использование для этого ситуации, когда адвокат в публичной сфере говорит о своей исключительной роли в оказании юридической помощи подзащитному, а фактически не может в силу статуса "разыскиваемого лица" заниматься адвокатской деятельностью, по мнению комиссии, является недопустимым способом "зарабатывания" популярности", – говорится в заключении.

По мнению членов комиссии, статус "иностранного агента", присвоенный Павлову, "формально не носит дискриминационный характер", но может негативно повлиять на оценку адвоката со стороны неопределенного круга лиц, в том числе потенциально причастных к ходу рассмотрения уголовного дела в отношении Сафронова. Как считает Иван Павлов, по тексту заключения видно, что "кто-то просто горит желанием исключить его из числа защитников Ивана Сафронова".

Заключение комиссии направлено в совет Адвокатской палаты Петербурга. Если совет признает доводы существенными, Павлову грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до лишения статуса адвоката.