Адвокату ФБК утвердили запрет на использование связи

Мосгорсуд отклонил апелляцию на избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий для адвоката Ивана Павлова, пишет РБК. Павлову запретили общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться всеми видами связи (включая интернет, телефон и почтовую корреспонденцию), кроме как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами. Интересы Ивана Павлова на заседании представляли 18 защитников.

Преследование Павлова формально связано с делом обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. По версии Следственного комитета, Павлов дважды нарушил тайну предварительного следствия: когда в декабре 2020 года передал газете "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и когда в марте 2021 года рассказал журналистам возле суда, что в деле появились показания секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Павлов связал свое преследование с "местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел".

Дело Павлова основано на материалах, которые директор ФСБ Александр Бортников 16 апреля направил председателю СКР Александру Бастрыкину. В материалах есть оперативные данные от департамента военной контрразведки ФСБ, добавлял защитник. При обыске у Павлова изъяли все адвокатское досье по делу Сафронова, упоминал сам Павлов.

Задержание и обыски у Павлова, его супруги и коллег произошли в период, когда возглавляемое им объединение юристов "Команда 29" начало представлять интересы организаций Алексея Навального: это Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (обе организации признаны иноагентами и экстремистскими, запрещены в России) и общественного движения "Штабы Навального" (признано экстремистским, запрещено в России). Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и запретил организации, в случае продолжения деятельности их активистам, сотрудникам и донорам грозит уголовная ответственность.

18 июля правозащитная организация "Команда 29", которую возглавлял Павлов, объявила о прекращении своей деятельности. Все её медиапроекты и архив в ближайшее время будут удалены. Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Правозащитники ознакомились с уведомлением и пришли к выводу, что Генпрокуратура отождествляет их организацию с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), включённой в России в перечень нежелательных организаций. "Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет", — ответили тогда правозащитники.

"Команда 29" распространила заявление, в котором сказано, что следующим шагом может стать уголовное преследование как членов правозащитной организации, так и всех, кто оказывал ей поддержку, сотрудничал с ней и участвовал в гуманитарных медиапроектах.

Из реестра юридических лиц Чехии следует, что первым президентом некоммерческой организации Společnost Svobody Informace был основатель и руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов. Он сообщил, что действительно был среди учредителей НКО шесть лет назад, однако это не имеет отношения к "Команде 29". Павлов подчеркнул, что каждый из бывших участников адвокатского объединения продолжит свою деятельность в личном качестве.

Юристы "Команды 29" представляли на следствии и в суде интересы людей, обвиняемых в разглашении гостайны, госизмене или шпионаже: кроме Сафронова, это бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, преподаватели МФТИ Валерий Голубкин и Анатолий Губанов, физик из головного предприятия "Роскосмоса" ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев (умер в апреле 2021 года), президент Арктической академии наук Валерий Митько, бывший инженер ГРУ Геннадий Кравцов, многодетная мать из Смоленской области Светлана Давыдова, продавщица из Сочи Оксана Севастиди и другие.