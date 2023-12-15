Адвокаты депутата Горинова сообщили, что с ним прервалась связь

Адвокаты московского муниципального депутата Алексея Горинова, осуждённого по статье о "фейках" про армию России, сообщили, что уже неделю не знают о его местонахождении. Информация об этом появилась в группе поддержки Горинова.

Сообщается, что муниципального депутата нет в ИК-2 Покрова, где он отбывает наказание. Последний раз адвокат видел его там 8 декабря. Соратники Горинова предполагают, что депутата могли перевести в больницу.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния его здоровья. Адвокаты сообщали, что у Горинова синий цвет кожи, нет сил сидеть на стуле, говорить. Они приводили слова самого депутат о том, что у него лихорадка, постоянный озноб, ему сложно дышать и в помещениях колонии очень холодно.

Алексей Горинов – первый осужденный по статье о "фейках" о российской армии, появившейся в Уголовном кодексе страны вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он получил семь лет колонии за то, что во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания в память жертв военной агрессии в Украине.

В октябре стало известно, что против Горинова возбуждено ещё одно уголовное дело - по статье об оправдании терроризма. В материалах дела указано, что в колонии Горинов во время бесед с другими заключёнными пытался сформировать у осуждённых "мнение о допустимости деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно- террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры". Предположительно, речь шла об украинском подразделении "Азов" и о взрывах на Крымском мосту.

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