Против Алексея Горинова завели новое дело об "оправдании терроризма"

Против бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает в колонии семилетний срок за "дискредитацию армии", возбуждено новое уголовное дело по статье об "оправдании терроризма". Об этом сообщил сам Горинов и группы его поддержки в интернете.

Что именно стало поводом для возбуждения нового дела, не уточняется. Сам Горинов считает, что новое дело понадобилось на случай, если первый приговор о "дискредитации" будет сочтён неубедительным. "Надо что-то еще придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность, и что лишен свободы не зря. Всё больше ощущаю себя военнопленным — в своей — кем-то оккупированной стране", - написал он.

Горинов рассказал, что находится сейчас в СИЗО-1 во Владимире, в штрафном изоляторе. "Сюда меня привезли в прошлый четверг 5 октября в связи с возбуждением против меня нового уголовного дела об оправдании терроризма. Очень востребованная статья сейчас. И это при том, что я всю свою жизнь был противником всякого насилия и агрессии", - пишет бывший депутат.