Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью

Польша пока не уведомляла Россию о задержании российского гражданина, которого подозревают в пособничестве нелегальным мигрантам на границе с Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Варшаве Владимир Александров. Одновременно он отметил, что в соответствии с консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года у польской стороны на передачу уведомления есть три дня, сообщает "Интерфакс".

Ранее в среду Польская пограничная служба сообщила о задержании в Польше на границе с Беларусью трёх человек – за пособничество нелегалам. Среди них был упомянут россиянин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в Сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Минск и Александр Лукашенко – лишь исполнители задач, которые ставит перед ним президент Путин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее назвал слова Моравецкого неприемлемыми. "Мы считаем абсолютно безотвественными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за эту ситуацию", - сказал Песков. Он также сказал, что на польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа в этой связи отступает от декларируемых ею обязательств.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился в понедельник, 8 ноября. В тот день несколько тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к границе с Польшей. Некоторые попытались прорваться на польскую территорию, уничтожая заграждения из колючей проволоки. В ночь на среду двум большим группам мигрантам удалось проникнуть на польскую территорию, но впоследствии их всех задержали. Утверждает министр обороны Мариуш Блащак.

Ранее Польша ввела на границе с Беларусью режим чрезвычайного положения. Такое же решение, вступившие в силу 10 ноября, приняла Литва. Как сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы, пограничники не пропустили в страну из Беларуси более 280 мигрантов, пытавшихся попасть в страну во вторник в неразрешенном месте.

Страны Балтии и руководство ЕС обвиняют режим Лукашенко в намеренной организации потоков мигрантов, называя это "гибридной агрессией". Они утверждают, что тем самым Лукашенко мстит за западные санкции, введённые против него и его окружения после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.

Лукашенко говорит, что в ситуации на границе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны у себя на родине.