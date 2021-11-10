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Президент США и глава Еврокомиссии встретились в Белом доме

Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен

В Вашингтоне, в Белом доме, состоялась встреча президента США Джо Байдена главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос журналистов о кризисе на белорусско-польской границе, фон дер Ляйен согласилась с Байденом по вопросу возможного введения санкций против авиакомпаний, осуществляющих транспортировку мигрантов в Минск, пишет "Голос Америки".

Фон дер Ляйен отметила, что разделяет мнение Байдена об атаке со стороны авторитарного режима в рамках пограничного кризиса.

Среди других вопросов в повестке дня состоявшейся встречи – торговля и проблемы Западных Балкан, государства которых стремятся наладить отношения с Брюсселем.

Переговоры встреча Байдена и фон дер Ляйен прошли вскоре после двух недавних встреч – на саммите Группы 20 в Риме и на конференции ООН по климату в Глазго. Как заявил в преддверии переговоров Белый дом, президент США и глава Еврокомиссии обсудят план дальнейших действий по итогам европейских встреч.

Американские СМИ отмечают, что в период президентства Байдена трансатлантические отношения улучшились. США и ЕС урегулировали два крупных торговых спора по субсидиям на самолеты и производство стали, и выступают единым фронтом в отношении политики Китая.

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