Аэропорт на севере Дании закрылся из-за появления в небе дронов

Аэропорт в городе Ольборг на севере Дании, где также размещается авиабаза военно-воздушных сил страны, вечером в среду, 24 сентября, был закрыт после появления в небе нескольких беспилотников. Об этом сообщила местная полиция, отметив, что угрозы для жителей и аэропорта нет. Инцидент произошёл всего через два дня после похожего случая в Копенгагене.

Полиция подчеркнула, что пока нет подтверждений, что это те же аппараты, которые замечали в датской столице, но они действуют "по аналогичной схеме".

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что за дронами, по всей видимости, стоял "профессиональный игрок", назвав их "гибридной атакой". Дроны были запущены "локально". По словам Полульсена, что доказательств участия России нет.

22 сентября беспилотники уже парализовали работу аэропорта Копенгагена — крупнейшего в Скандинавии. Они появлялись с разных направлений, включали и выключали огни и исчезли лишь спустя несколько часов. Из-за этого почти на четыре часа были прекращены взлеты и посадки. Около 100 рейсов отменили или перенаправили на запасные аэродромы, более 20 тысяч пассажиров столкнулись с неудобствами. На следующий день задержки продолжились.

В тот же вечер дроны были замечены и вблизи аэропорта Гардермуэн в Осло, что также привело к временному закрытию воздушного пространства. Дания и Норвегия ведут совместное расследование, выясняя, связаны ли эти инциденты.

