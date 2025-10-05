Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров

Вечером в субботу аэропорт Вильнюса приостановил работу на несколько часов из-за появления в небе воздушных шаров, сообщает Литовское национальное радио и телевидение. Ограничения затронули в общей сложности около 30 рейсов и почти шесть тысяч пассажиров.

Представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях заявил, что воздушное пространство страны нарушили 25 метеозондов, которые "обычно запускают контрабандисты". Сообщается, что шары прилетели из Беларуси. Примерно 13 из них были замечены в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, а два – над аэропортом. Сколько шаров упали на территории Литвы, не уточняется.

В Службе охраны государственной границы заявили, что за ночь пограничники обнаружили семь шаров – в них находились 12 тысяч пачек сигарет, пишет BNS. Полицейские проверяют места возможного падения остальных воздушных шаров.

По данным властей, в этом году был зафиксирован в общей сложности 501 воздушный шар, запущенный контрабандистами, – это в 2,2 раза больше, чем за весь предыдущий год.