Афганская таэквондистка участвовала в Паралимпиаде после бегства из Кабула

Афганская таэквондистка Закия Худадади участвовала в Паралимпийских играх в Токио после секретной эвакуации из контролируемого талибами Афганистана.



22-летняя спортсменка и её соотечественник легкоатлет Хоссейн Расули сумели выбраться из Кабула благодаря усилиям международного сообщества. Сначала спортсменов вывезли в Париж, а 28 августа – в Токио.

Худадади выступает в весовой категории до 49 килограммов. 2 сентября спортсменка вышла в Токио на поединок в белом хиджабе. Она стала первой с 2004 года афганкой, выступившей за свою страну на Паралимпийских играх.

Худадади проиграла два состязания спортсменкам из Узбекистана Зиёдахон Исаковой и с Украины Виктории Марчук.

Легкоатлет Расули прибыл в Токио с опозданием и не смог выступить в забеге на 100 метров. 31 августа он участвовал в соревнованиях по прыжкам в длину и финишировал последним в финале.

Международный паралимпийский комитет заявил, что проведение интервью с двумя афганскими спортсменами во время Паралимпийских игр невозможно. Куда Худадади и Расули отправятся после окончания соревнований, остается неизвестным. По данным организации Human Rights for All, афганским атлетам предоставила гуманитарные визы Австралия.

После захвата Кабула радикальным движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) Худадади сумела передать видеообращение с просьбой помочь ей поехать на соревнования в Токио. Спортсменка сообщила, что её закрыли в доме и о том, что она не может выйти за покупками. "Я прошу вас всех – особенно всех женщин со всего мира, женские организации, Организацию Объединенных Наций – не допустите, чтобы право женщины – гражданина Афганистана на участие в паралимпийском движении было так легко отнято", – сказала Худадади.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь, афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов.