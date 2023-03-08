Активистки из Ирана и Афганистана призвали признать гендерный апартеид

Известные женщины и активистки из Ирана и Афганистана опубликовали письмо, в котором потребовали признать гендерный апартеид преступлением в соответствии с международным правом.
Активистки считают, что действующие нормы не затрагивают в полной мере политику Ирана и Афганистана в отношении женщин, которая направлена на понижение их статуса в обществе. Также авторы письма отмечают, что не умаляют мусульманские традиции и не собираются навязывать западные ценности, а лишь указывают на попытки порабощения женщин, чему нет места в любом обществе, независимо от религии.
Открытое письмо подписали иранская лауреатка Нобелевской премии мира Ширин Эбади, бывшая вице-спикер афганского парламента Фавзия Куфи и многие другие активистки, борющиеся за права женщин в Иране и Афганистане.
Сейчас международное право определяет апартеид как преступление против расовых групп, но не гендерных.
Женщины и девочки в Иране и Афганистане не могут получить желаемое образование и работу, вынуждены путешествовать с опекуном-мужчиной и носить закрытую одежду. За нарушение этих норм женщину могут избить и посадить в тюрьму.
После захвата талибами Афганистан стал самой репрессивной страной в мире по отношению к женщинам и девочкам – новые правила фактически запирают их дома, заявили в ООН. Более 11 миллионов афганских женщин и девочек нуждаются в гуманитарной помощи. Получить её сложно из-за запрета женщинам работать в неправительственных организациях.
- После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному и высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- В конце декабря 2022 года министерство экономики правительства талибов запретило женщинам работать в НПО, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.
- Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
- В Иране зафиксированы случаи массового отравления школьниц на фоне продолжающихся протестов, вспыхнувших после смерти защитницы прав женщин Махсы Амини в сентябре: её избила полиция нравов за распущенный хиджаб.
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