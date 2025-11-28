"Агентство": Козак перед отставкой написал "жёсткое" письмо Путину

Бывший заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак перед своей отставкой в сентябре нынешнего года написал президенту Владимиру Путину письмо с резкой критикой нападения России на Украину. Об этом со ссылкой на четырёх неназванных знакомых бывшего чиновника пишет издание "Агентство". Оно уточняет, что Козак после отставки не получил никакой должности и выехал в Израиль, однако иногда посещает Россию.

Об отставке Козака, работавшего с Владимиром Путиным с начала 1990-х годов и занимавшего высокие должности в правительстве или администрации, было объявлено 18 сентября, сообщалось, что он ушёл по собственному желанию. Перед отставкой, как пишет "Агентство", он подготовил два документа - помимо собственно заявления об увольнении ещё и личное письмо на имя Путина.

Как следует из слов одного из источников, в этом письме Козак, сам уроженец Украины, "в очень жёстких выражениях" раскритиковал российское вторжение в Украину. При этом, как сказал другой собеседник "Агентства", Козак считает, что не вызвал у Путина гнев своим демаршем. В частности, он не боится ездить в Россию из-за границы. В Израиле он в том числе проходит лечение, утверждают источники.

Сам Козак и представители Кремля публикацию не комментировали.

Ещё до отставки Козака ряд СМИ, в частности The New York Times, писали о нём как о единственном чиновнике из ближнего окружения Путина, который выступил против войны. До российского вторжения 2022 года он вёл переговоры с Украиной относительно воплощения в жизнь Минских соглашений. На заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года Козак пытался высказать своё мнение о том, следует ли "присоединять Донбасс", однако Путин не дал этого сделать. Собеседники "Агентства" говорят, что Козак выступил против нападения на Украину, после чего перестал курировать это направление, но ещё более трёх лет оставался на высоком посту.