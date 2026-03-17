"Агентство": власти начали массово штрафовать протестующих фермеров

Ордынский районный суд Новосибирской области оштрафовал семерых жителей села Козиха, которые участвовали в протестах против конфискации их скота, сообщило во вторник издание "Агентство", которое обратило внимание на судебное решение. Издание отмечает, что до этого власти массово не штрафовали участников протестов, но задержали нескольких человек.

Семерым жителям, о которых сообщается 17 марта, вменили организацию массового пребывания граждан в общественных местах. "Агентство" написало об этом, сославшись на информацию в карточках на сайте суда. Два источника издания сообщили, что сумма каждого штрафа составила 12 тысяч рублей.

Оштрафовали Ивана Скосырского, Светлану Борисенко, Татьяну Андрияноу, Сергея и Михаила Андриновых, Михаила Выгузова и Ивана Кузина. 11 марта, как рассказал один из собеседников "Агентства", они присутствовали при попытке остановить технику, приехавшую рыть могильник у предприятия "Водолей".

Один из местных жителей в беседе с "Агентством" высказал мнение, что за всеми несогласными "скоро придут".

Во время протестов 11 марта в Козихе и соседнем селе Новопичугово были задержаны три человека - депутат козихинского сельсовета Лариса Вьюнникова, фармацевт Максим Виль и фермер Андрей Гавриленко. Позднее им назначили по двое суток ареста по обвинению в организации незаконного пребывания граждан в общественных местах, а Вилю в дополнение вменили также статью о неповиновении полицейскому.

12 марта в Новосибирске также задержали журналиста Ивана Фролова, который снимал сюжеты об уничтожении скота в фермерских хозяйствах. Его отвезли в отдел, где сообщили, что проводят проверку по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Позднее Фролова отпустили. А 16 марта в полицию вызвали журналиста "Красньюс" Дмитрия Полушина, отмечает "Настоящее время".

Козиха стала одним из центров протеста фермеров в Новосибирской области. В этом месяце в регионе объявили карантин в нескольких районах из-за обнаружения эпизоотических очагов пастереллеза и бешенства. Фермеры начали выходить на протесты против забоя скота, отмечая, что на убой забирают здоровых животных. В Новосибирской области, а также в Алтайском крае, по сообщениям, были уничтожены сотни коров.

Следственный комитет начал проверку на предмет халатности со стороны сотрудников Минсельхоза, которые инициировали изъятие животных.