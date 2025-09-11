"Агентство": "Яндекс" ещё в 2019 году согласовал с ФСБ установку СОРМ

Корпорация "Яндекс" ещё в 2019 году согласовала с ФСБ план установки оборудования для слежки за пользователями её сервисов, а к началу 2022-го года частично установила его. Об этом пишет издание "Агентство", ссылаясь на решения судов, которые оно изучило. "Сейчас процесс подключения ФСБ к сервисам "Яндекса" находится на заключительном этапе, а в судах улаживают в основном частные вопросы", - сообщает "Агентство".

Протоколы, которые изучило издание, касаются предполагаемых нарушений при внедрении в сервисы "Яндекса" необходимой ФСБ инфраструктуры. По итогам рассмотрения 43 таких протоколов судами Москвы в 2021—2025 годах "Яндекс" был оштрафован как минимум на 3,3 млн рублей.Из протоколов следует, что адвокаты "Яндекса" утверждали, что компания полностью выполняет предписания ФСБ, в частности предоставив "круглосуточный удалённый доступ к информационной системе". В ФСБ при этом утверждали, что её требования выполнены "лишь частично".

В 2022 году Мещанский суд оштрафовал "Яндекс" на 400 тысяч рублей по протоколу ФСБ за неустановку сервисом "Яндекс.Услуги" программ, необходимых для оперативно-розыскной работы. Защита на суде настаивала, что исполнение этого требования невозможно из-за санкций, поскольку "Яндекс" не может ввести в Россию необходимое оборудование. В материалах других дел также говорится о недовольстве ФСБ тем, что "Яндекс" не исполняет те или иные предписания, и о том, что компания или обещает исправиться, или объясняет, почему исполнение сейчас невозможно.

Решения суда, как говорят опрошенные "Агентством" эксперты, показывают, что ФСБ действительно активно взаимодействует с сервисами, включёнными в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), к которым относится и "Яндекс". Согласно так называемому "пакету Яровой", компании из этого списка обязаны за свой счёт устанавливать оборудование (СОРМ), которое передаёт данные о пользователях ФСБ. Тот факт, что ФСБ в начале 2023 года запрашивала транспортные ключи шифрования от части сервисов, свидетельствует о том, что это оборудование уже работало и потоки данных спецслужба видела, но не могла их расшифровать, говорит сооснователь "Общества защиты интернета" Сергей Бойко. В "Яндексе" на запрос "Агентства" не ответили.