Не оставят выбора?

Суд оштрафовал компанию "Яндекс", которая не предоставила оперативникам ФСБ круглосуточный доступ к умной колонке "Алиса". Если раньше нормы "закона Яровой" распространялись в основном на мессенджеры, то теперь практически любая инфраструктура IT-компании подпадает под требование принудительного предоставления данных ФСБ.

Есть и другие новости того же рода. Первая: в августе правительство России утвердило концепцию "умных" многоквартирных домов, согласно которой к 2030 году все сервисы обмена данными жильцов должны проходить на инфраструктуре, получившей сертификацию ФСБ.

Вторая: с начала нового учебного года в Москве все школьники перейдут на "национальный" мессенджер Max. Студентов тоже заставляют устанавливать этот мессенджер.

Получается ли у власти создать эффективный "цифровой Гулаг", и как этого избежать? Говорим в программе "Лицом к событию"с экспертом в области интернет-безопасности Михаилом Климарёвым.







