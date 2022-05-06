AI: Россия причастна к военным преступлениям под Киевом

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила новый доклад о военных преступлениях, по всей вероятности совершённых российской армией вблизи Киева.

В документе правозащитники рассказывают о 22 убийствах мирных граждан в Буче и авиаударах по Бородянке, в ходе которых погибли более 40 человек.

В отчёте утверждается, что ряд убийств в Буче был совершен из винтовок, состоящих на вооружении Росгвардии и спецназа российской армии. Эксперты Amnesty International обнаружили на месте убийства редкие боеприпасы, обычно используемые для стрельбы из бесшумного автомата "Вал" и бесшумной снайперской винтовки "Винторез". В украинских военных таких патронов и оружия нет.

Кроме того, в Буче были найдены учебные пособия, принадлежавшие водителю 104-го полка ВДВ России.

Международный уголовный суд расследует действия России на территории Украины на предмет вероятных военных преступлений.

По последним данным ООН, с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины погибли почти 3300 человек. Около трёх с половиной тысяч получили ранения.

Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: