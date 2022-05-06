ООН опубликовала новый отчёт о гибели мирных граждан Украины

Почти 3300 человек мирных жителей убиты, около 3500 получили ранения с начала российского вторжения на территорию Украины. Об этом говорится в новом отчёте ООН.

231 погибший – дети в возрасте до 18 лет. Тела 73 убитых детей оказались в таком состоянии, что даже их пол было невозможно установить.

ООН также отдельно приводит данные о жертвах и раненых на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Там убиты 105 человек, ранено 417.

Как говорится в отчёте, причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН отмечают, что реальные цифры погибших могут оказаться значительно большими.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Международные организации утверждают, что российские военнослужащие совершали военные преступления. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.

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