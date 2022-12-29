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США ввели обязательные тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая

Одна из китайских больниц

Соединённые Штаты ввели обязательное тестрирование на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая. Тем самым США присоединились к группе стран, объявивших об аналогичных мерах после решения Пекина открыть границы для путешествующих со следующей недели.

Обязательное тестирование ввели Индия, Италия, Япония, а также Тайвань. Китая оставался закрытым для мира три года в связи с распространением коронавируса, вызывающего COVID-19. Теперь, начиная с 8 января, для граждан КНР снимаются многие ограничения на поездки.

Беспокойство в других странах вызывает, однако, крупнейший за время пандемии на планете всплеск коронавирусной инфекции в Китае в этом месяце. 7 декабря Пекин снял большинство ограничений, действовавших в рамках так называемой политики нулевой терпимости к этой болезни. Отмене предшествовали массовые протесты против локдаунов в разных регионах КНР. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно коронавирусом после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США объяснили введение обязательного тестрирования для пассажиров из Китая, а также двух его особых административных территорий Гонконга и Макао, недостатком информации о распростряняющихся сейчас в КНР вариантах коронавируса. Как отмечается, вводимые тесты должны быть сделаны не более чем за два дня до вылета. Мера действует для всех пассажиров в возрасте от двух лет и старше.

Великобритания, наряду с Австралией, пока обязательное тестирование для граждан КНР не вводят. Но, как отметили в британском Агентстве по здравоохранению, эксперты продолжат следить за распространением опасных вариантов вируса и за международными данными по этому поводу.

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