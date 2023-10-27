Активист из Иркутска, пытавшийся остановить поезд, осуждён на 12 лет

Восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы 19-летнего жителя Иркутска Илью Подкаменного. В прошлом ноябре он пытался остановить движение поездов, прикрепив к рельсам листовки. Также он высказывался за независимость Сибири и якобы собирался поджечь военкомат.

Суд признал его виновным по пяти уголовным статьям: о приготовлении к теракту, оправдании терроризма в интернете, содействии террористической деятельности, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также по двум эпизодам публичных призывов к экстремизму.

Как сообщает "Медиазона", Подкаменный пытался остановить поезд в мае прошлого года, когда ему ещё не было 18 лет. Он обмотал рельсы проволокой, прикрепив к ней листки из школьной тетради с надписями "Смерть кацапам!", "Вместо листьев будут болтаться путинисты", "Свободу Сибири!" – так рассказал машинист поезда. Заметив помеху на путях, он остановил состав и убрал листки и проволоку, а позже сообщил в полицию.

Илья Подкаменный был арестован в ноябре 2022 года. Его близкие рассказывали Сибирь.Реалии, что помимо листовок полиция и ФСБ проявили интерес к телеграм-каналу, который он вёл и на котором якобы собирал деньги на поджог военкомата. Адвокат Подкаменного заявлял, что призывов к терактам на канале не было, только обсуждение уже случившихся диверсий на железной дороге.

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