Активист Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма

В Москве сотрудниками Следственного комитета задержан координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката активиста Виолетту Волкову.

В беседе с агентством адвокат сказала, что Удальцов стал подозреваемым по уголовному делу об оправдании терроризма. По словам Волковой, вероятно, в пятницу, 12 января, Басманный суд изберёт в отношении её подзащитного меру пресечения.

Если Удальцова признают виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы, отмечает агентство.

Ранее в четверг российские госагентства со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против Сергея Удальцова. Сам он написал рано утром, что к нему пришли с обыском. Впоследствии стало известно о допросе активиста в Следственном комитете. По словам адвоката, в ходе обыска у Удальцова изъяли электронные устройства.

Дело, предположительно, связано с некими постами в телеграм-канале Удальцова. Утверждается, что оно было возбуждено ещё в декабре.

Удальцов – лидер организации "Левый фронт", был одной из заметных фигур протестов 2011–2012 годов, по так называемому Болотному делу провёл более 4 лет в колонии. После освобождения ему был назначен административный надзор. Вину Удальцов не признал.

Удальцов выступает против Владимира Путина, но поддерживает вторжение в Украину. Неоднократно высказывался в поддержку ныне арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина), в том числе выступал за то, чтобы "левые и патриотические силы" рассмотрели возможность выдвижения его кандидатуры на должность президента. В последние дни Удальцов писал главным образом о проблемах ЖКХ в Подмосковье и критиковал в связи с ними Кремль.

Удальцов сотрудничает с КПРФ, но не во всём соглашается с руководством партии. Его жена Анастасия получила мандат депутата Госдумы.