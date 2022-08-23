Активист штаба Навального, уехав из России, признался в работе на ФСБ 

Бывший активист штаба Алексея Навального в Удмуртии Михаил Соколов, несколько месяцев назад покинувший Россию, заявил о том, что до своего отъезда работал осведомителем Федеральной службы безопасности.

Соколов, который в данный момент находится в лагере для беженцев в Нидерландах, рассказал изданию "Вёрстка", что его завербовали ещё до начала сотрудничества со штабом Навального, в 2016 году, когда он был активистом различных оппозиционных структур в Удмуртии. Тогда Соколову было 19 лет и он пытался избежать призыва в армию. Взамен возможности не служить ФСБ и предложила ему сотрудничество. Кроме того, завербованному оппозиционеру платили, с его слов, 10 тысяч рублей в месяц. В задачи Соколова входило оповещение сотрудников спецслужб о планирующихся акциях протеста, включая одиночные пикеты.

Спустя год Соколов стал исполнительным директором Фонда правового обеспечения граждан, связанного со штабом Навального. Активист должен был докладывать ФСБ об источниках финансирования организации. Позже якобы обнаруженные в фонде "хищения" стали одним из эпизодов уголовного дела о мошенничестве, по которому Навальный получил длительный срок заключения.

В 2021 году, после того, как российские власти признали штабы Алексея Навального "экстремистскими организациями", ФСБ помогла Соколову переехать в Грузию. Во время пребывания осведомителя в этой стране началось российское вооружённое вторжение в Украину, что стало для Соколова, по его словам, "последней каплей". Он отказался от работы на ФСБ и сбежал в Нидерланды, где хочет получить политическое убежище.