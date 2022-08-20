ЕС в годовщину покушения на Навального призвал освободить его

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением ко второй годовщине отравления оппозиционера Алексея Навального.

Боррель отметил, что ЕС по-прежнему осуждает попытку убийства политика и призывает к проведению прозрачного расследования факта применения химического оружия – яда "Новичок".

Кроме того, Евросоюз вновь осудил политическое преследование Навального, сотрудников его структур и других оппозиционеров.

"Мы с сожалением наблюдаем, как неоправданная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом", - говорится в заявлении Борреля.

ЕС также в очередной раз потребовал от России освободить Навального из заключения.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Политик почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск – Москва. Около трёх недель Навальный провёл в коме.

В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он всё же был, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера.

Навальный проходил лечение и реабилитацию в Берлине, а в январе 2021 года вернулся в Россию. Его сразу задержали, а затем арестовали. Суд отправил его в колонию по старому уголовному делу. Судья решил, что Навальный, находясь в Германии на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.

По старому уголовному делу политика отправили в колонию общего режима, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.

После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями "экстремистскими организациями", в том числе "Фонд борьбы с коррупцией", который занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти.

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