Активиста Дмитрия Скурихина перевели из СИЗО под домашний арест

Суд в Ленинградской области не стал продлевать арест предпринимателю Дмитрию Скурихину по делу о повторной "дискредитации" российской армии и перевел его под домашний арест. Об этом сообщил проект "Сетевые свободы".

Дмитрий Скурихин находился в СИЗО с 26 февраля. В годовщину вторжения российских войск в Украину, 24 февраля, он встал на колени с плакатом "прости Украина" у своего магазина в поселке Русско-Высоцкое. На следующий день его задержали полицейские. Против Скурихина возбудили уже второе уголовное дело по статье о повторной "дискредитации" армии.

В марте правозащитный проект "Мемориал" признал активиста политзаключённым. "Уголовное преследование Скурихина грубо нарушает его право на свободу выражения, оценки и критики действий власти. И направлено на устрашение противников войны с Украиной в России", – говорилось в сообщении "Мемориала".

Скурихин регулярно размещает на своем магазине надписи с критикой действий российских властей. В мае прошлого года его оштрафовали по административной статье о дискредитации армии, а затем возбудили первое уголовное дело. Поводом для этого стал плакат "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией", который активист также разместил на своем магазине.