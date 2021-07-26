Активиста из Иркутска отправили на принудительное лечение

Военный суд в Хабаровске отправил на принудительное лечение иркутского блогера и бывшего волонтера штаба Алексея Навального (штабы политика признаны в России экстремистскими организациями) Дмитрия Надеина. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Суд принял решение в рамках уголовного дела об оправдании терроризма из-за высказываний Надеина о взрыве в УФСБ Архангельска в октябре 2018 года.

По словам матери Надеина, его тайно этапировали из Иркутска в Хабаровск между 9 и 17 июня. Родные не смогли получить объяснений, почему дело в отношении активиста будет рассматриваться в другом регионе.

По словам адвоката Дмитрия Ефремова, его подзащитного этапировали в Хабаровск по ошибке. Дело активиста должны были рассматривать судьи окружного военного суда на выездном заседании в Иркутском гарнизонном военном суде. Сотрудники СИЗО, рассказал адвокат, перепутали место рассмотрения дела и отправили Надеина в Хабаровск, где находится 1-й Восточный окружной военный суд.

В апреле Надеина поместили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Во время пребывания в иркутском СИЗО активисту не разрешали видеться с адвокатом. В июне судебная экспертиза признала Надеина, опасным для общества.

Надеин был задержан в начале февраля 2021 года в Иркутске. Его обвинили в призывах к терроризму из-за постов в соцсети "ВКонтакте". В текстах он якобы оправдывал самоподрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого, совершенный им в октябре 2018 года в приемной ФСБ по Архангельской области. Следователи ФСБ сделали вывод, что Надеин "признал идеологию терроризма правильной" и оправдывал любые акты террора.