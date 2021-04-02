Арестованного за репост отправили на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого в оправдании терроризма в интернете жителя Иркутска Дмитрия Надеина поместили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Дмитрия Ефремова.

Экспертизу проводят на базе СИЗО, куда после решения об аресте поместили Надеина. Ефремов уточнил, что на время экспертизы его подзащитного перевели в отдельный блок, где запрещены свидания, в том числе с адвокатом. В каком он состоянии - неизвестно. По словам следователя, который расследует дело Надеина, подозреваемый "чувствует себя нормально".

Следственный отдел УФСБ по Иркутской области завел на Надеина уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Согласно тексту постановления, следователи следили за его страницей в соцсети с июля 2019 года. По их мнению, подозреваемый публично оправдывал самоподрыв студента Михаила Жлобицкого, который он совершил в октябре 2018 года в приемной ФСБ по Архангельской области. Из этого следователи сделали вывод, что Надеин "признал идеологию терроризма правильной" и оправдывал любые акты террора.

Надеин сторонник оппозиционера Алексея Навального. Ранее он был арестован на 10 суток за анонс акции протеста 23 января в поддержку политика.