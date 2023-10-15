Губернатора Югры требуют проверить из-за её слов о ненужности войны

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталью Комарову требуют проверить на предмет нарушения российского законодательства из-за её слов о ненужности войны, сообщает издание Сибирь.Реалии.
Заявление на Комарову на имя главы МВД Владимира Колокольцева написал член тюменского Центра общественного контроля "Оберег" Юрий Рябцев. Он считает, что высказывание губернатора было "направлено на дискредитацию вооружённых сил России".
Копию заявления Рябцев выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", сопроводив его комментарием: "Враги СВО из пятой колонны ждут наказания".
- 14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные претензии адресуют ей, а не министру обороны, а также заявила, что власти не были готовы к войне с Украиной, и что "она нам не нужна".
- В марте 2022 года, после вторжения в Украину, в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. За полтора года по этим статьям власти возбудили тысячи административных и сотни уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения. По мнению правозащитников, в России фактически введена военная цензура.
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