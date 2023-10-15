Губернатора Югры требуют проверить из-за её слов о ненужности войны

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталью Комарову требуют проверить на предмет нарушения российского законодательства из-за её слов о ненужности войны, сообщает издание Сибирь.Реалии.

Заявление на Комарову на имя главы МВД Владимира Колокольцева написал член тюменского Центра общественного контроля "Оберег" Юрий Рябцев. Он считает, что высказывание губернатора было "направлено на дискредитацию вооружённых сил России".

Копию заявления Рябцев выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", сопроводив его комментарием: "Враги СВО из пятой колонны ждут наказания".