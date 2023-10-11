Активистка Ирина Данилович могла перенести инсульт в колонии

Крымская антивоенная активистка Ирина Данилович, осуждённая на семь лет по обвинению в изготовлении взрывного устройства, могла перенести в колонии инсульт. К такому выводу пришли независимые врачи, аффилированные с правозащитной организацией Physicians for Human Rights. провели экспертизу медицинской карты заключенной, истории болезни и исследований.

По выводам врача-отоларинголога и врача-невролога, Данилович не только перенесла острый отит, но и имеет неврологические нарушения и поражения головного мозга. Об этом сообщает сообщает правозащитная организация ZMINA, организовавшая независимую экспертизу.

В апреле 2023 года медики из Симферополя, где Данилович находилась в СИЗО, поставили ей диагноз "острый отит" и приобретённая вследствие его тугоухость. Однако, по выводам отоларинголога, впоследствии не проводилось повторное обследование для оценки эффективности лечения. Невролог указал, что помимо отита Данилович жаловалась на головокружение, постоянные головные боли, и неоднократно теряла сознание при поездках на судебные заседания. Это могло быть симптомами инсульта, однако проведённое Данилович обследование, по мнению врача, было недостаточным.

Сама Данилович заявляла, что на протяжении четырёх месяцев не могла добиться медицинской помощи в СИЗО, несмотря на сильные боли. Помощь была оказана только после того, как она объявила сухую голодовку. В результате активистка оглохла на левое ухо.