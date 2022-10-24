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Активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей за плакат "Я/МЫ Навальный"

Навальный по видеосвязи на заседании суда, июнь 2021 года

Суд в Москве оштрафовал Маргариту Васеву на 300 тысяч рублей по статье о повторном нарушении правил пикетирования. Она вышла на Манежную площадь с плакатом "Я/МЫ Навальный".

Васеву задержали 23 октября. Ночью защитник не смог найти её в отделах полиции – только под утро полицейские сообщили ему, что задержанную везут в суд, сообщает "ОВД-Инфо". 300 тысяч рублей – максимальный штраф по вменяемому Васевой пункту статьи.

Ранее Васева неоднократно выходила в центр Москвы с плакатами в поддержку политзаключённых. Её задерживали, доставляли в отдел полиции и составляли протоколы за нарушение правил пикетирования. Согласно российскому законодательству, уведомлять власти об одиночном пикете и согласовывать место его проведения не требуется.

  • Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В марте 2022 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Навальный и его сторонники считают дело политическим, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
  • На прошлой неделе Навальный сообщил, что против него возбудили ещё одно уголовное дело – о призывах к терроризму и экстремизму.
  • За последние два месяца Навального шесть раз помещали в ШИЗО, в последний раз – за отказ мыть забор. Общий срок назначенных ему дней в изоляторе составляет уже 56 суток.

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