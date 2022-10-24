Активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей за плакат "Я/МЫ Навальный"

Суд в Москве оштрафовал Маргариту Васеву на 300 тысяч рублей по статье о повторном нарушении правил пикетирования. Она вышла на Манежную площадь с плакатом "Я/МЫ Навальный".

Васеву задержали 23 октября. Ночью защитник не смог найти её в отделах полиции – только под утро полицейские сообщили ему, что задержанную везут в суд, сообщает "ОВД-Инфо". 300 тысяч рублей – максимальный штраф по вменяемому Васевой пункту статьи.

Ранее Васева неоднократно выходила в центр Москвы с плакатами в поддержку политзаключённых. Её задерживали, доставляли в отдел полиции и составляли протоколы за нарушение правил пикетирования. Согласно российскому законодательству, уведомлять власти об одиночном пикете и согласовывать место его проведения не требуется.