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Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму

Против находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Сообщение об этом опубликовано от имени Навального в его аккаунтах в соцсетях. Как утверждается, дело возбуждено по обвинениям в том, что Навальный "пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм". Следствие считает экстремистскими, в частности, материалы ютьюб-канала "Популярная политика", который ведут соратники Навального.

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