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Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор в шестой раз за два месяца

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, в шестой раз с августа оказался в штрафном изоляторе. Об этом сообщается в его социальных сетях.

Как передал он из колонии, в этот раз причиной наказания стал отказ им мыть забор. В рамках чего и от кого было получено такое указание — не уточняется.

"Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред", — сообщил оппозиционер. По его словам, он будет в изоляторе 14 суток.

Осуждённым в штрафном изоляторе запрещаются свидания с родственниками, покупка еды во внутреннем магазине колонии, получение посылок. По описанию политика, ШИЗО в его колонии — это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.

  • Начиная с 15 августа Алексея Навального помещали в ШИЗО пять раз, с сегодняшним наказанием общий срок назначенных ему дней в изоляторе достиг 56 суток. Политик признан администрацией колонии злостным нарушителем.
  • В первый раз он был отправлен в СИЗО за расстёгнутую верхнюю пуговицу одежды, во второй — за то, что во время конвоирования оппозиционер не сложил руки за спиной. В третий — за то, что, по мнению сотрудников ФСИН, Навальный неправильно представился.В четвёртый — за то, что неправильно назвал статью, по которой его осудили. В пятый — за речь в суде с критикой мобилизации в России.
  • Он безуспешно обжаловал эти наказания в судах. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.

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