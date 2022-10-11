Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, в шестой раз с августа оказался в штрафном изоляторе. Об этом сообщается в его социальных сетях.
Как передал он из колонии, в этот раз причиной наказания стал отказ им мыть забор. В рамках чего и от кого было получено такое указание — не уточняется.
"Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред", — сообщил оппозиционер. По его словам, он будет в изоляторе 14 суток.
Осуждённым в штрафном изоляторе запрещаются свидания с родственниками, покупка еды во внутреннем магазине колонии, получение посылок. По описанию политика, ШИЗО в его колонии — это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.
- Начиная с 15 августа Алексея Навального помещали в ШИЗО пять раз, с сегодняшним наказанием общий срок назначенных ему дней в изоляторе достиг 56 суток. Политик признан администрацией колонии злостным нарушителем.
- В первый раз он был отправлен в СИЗО за расстёгнутую верхнюю пуговицу одежды, во второй — за то, что во время конвоирования оппозиционер не сложил руки за спиной. В третий — за то, что, по мнению сотрудников ФСИН, Навальный неправильно представился.В четвёртый — за то, что неправильно назвал статью, по которой его осудили. В пятый — за речь в суде с критикой мобилизации в России.
- Он безуспешно обжаловал эти наказания в судах. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.
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