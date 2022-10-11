Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, в шестой раз с августа оказался в штрафном изоляторе. Об этом сообщается в его социальных сетях.

Как передал он из колонии, в этот раз причиной наказания стал отказ им мыть забор. В рамках чего и от кого было получено такое указание — не уточняется.

"Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред", — сообщил оппозиционер. По его словам, он будет в изоляторе 14 суток.

Осуждённым в штрафном изоляторе запрещаются свидания с родственниками, покупка еды во внутреннем магазине колонии, получение посылок. По описанию политика, ШИЗО в его колонии — это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.