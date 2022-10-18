Второй кассационный суд общей юрисдикции 18 октября отклонил жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Об этом сообщает "Интерфакс".

Навальный и его защита настаивали на незаконности приговора, просили кассационный суд отменить его и вынести новое, оправдательное решение.

Приговор Навальному был вынесен Лефортовским судом Москвы на выездном заседании в исправительной колонии в Покрове 22 марта. Оппозиционер был признан виновным в мошенничестве с пожертвованиями на работу Фонда борьбы с коррупцией и неуважении к суду. Он и его сторонники уверены, что дело носит исключительно политический характер.

Навальный признан политическим заключённым правозащитным центром "Мемориал", узником совести — международной организацией Amnesty International, его освобождения требовали ведущие мировые политики, страны ЕС и США.

В колонии, где он отбывает срок, его признали злостным нарушителем и регулярно отправляют в штрафной изолятор. Это даёт властям возможность перевести его из колонии строгого режима в тюрьму, что ещё больше ухудшит условия его содержания.