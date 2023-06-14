Московский городской суд ​приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Виталия Кольцова, бросившего бутылки с зажигательной смесью в автозаки рядом с Кремлём в мае 2022 года. Об этом сообщил корреспондент "Медиазоны".

Кольцова обвинили в умышленной порче имущества и применении насилия к представителям власти. Прокуратура запросила для него 19,5 лет лишения свободы. Следствие обвинянло его в покушении на убийство двенадцати сотрудников ОМОНа, однако присяжные отказались признать Кольцова виновным по этой статье.

45-летний Кольцов, ранее задерживавшийся на протестных акциях, бросил бутылки с зажигательной смесью в два автозака на площади Революции в центре Москвы. От одного бутылка отскочила, второй загорелся, но огонь быстро потушили – никто не пострадал. Кольцова сразу же задержали. С мая 2022 года он находился под арестом.

На суде активист говорил, что не планировал никого убивать, а хотел совершить символический поджог в знак протеста, предполагая, что автозак быстро потушат. Также Кольцов рассказал, что при задержании его несколько раз ударили прикладом по голове. Следующей ночью к нему домой приехали с обыском. Тогда в квартире находились его жена и трое детей.