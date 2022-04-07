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Активисты покрасили в кровавый цвет бассейн на вилле Владимира Соловьёва

Владимир Путин и Владимир Соловьёв, архив

В Италии в среду активисты бросили красный краситель в бассейн на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. Другой его дом попытались поджечь неизвестные. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Соловьёв и его семья владеют несколькими домами в престижном районе Италии. Дом в Пьянелло-дель-Ларио был разрисован красной краской, на входе появились надписи на английском "Убийца" и "Нет войне". Бассейн окрасился в цвет, напоминающий цвет крови. Другой дом ведущего, расположенный в Менаджо в 16 километрах от первого, попытались поджечь с помощью покрышек. Они были потушены вызванными на место пожарными.

Оба инцидента расследуют карабинеры, исполняющие в Италии функции национальной полиции. Мэр Менаджо Микеле Спаджари сказал, что в последний раз Соловьев был там летом 2021 года. Всё имущество в Италии россиянина было арестовано в начале марта в рамках введённых против него санкций.

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