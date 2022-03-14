Дома Олега Дерипаски и дочери Путина захватили сквоттеры

Сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Во втором планируется открыть приют для беженцев с Украины.

В Лондоне дом Олега Дерипаски, который был женат на падчерице дочери Бориса Ельцина, предшественника Путина на посту президента России, был захвачен ночью в понедельник, рассказывает таблоид The Daily Mail. Из окна на фасаде здания вывешен украинский флаг, над входом повышен плакат "Это имущество освобождено", рядом — банер с нецензурным выражением в адрес Владимира Путина с переводом на английский, свидетельствуют фотографии с места событий.

На место ночью прибыла полиция, она не вмешивается в ситуацию. The Daily Mail называет захваченный особняк "самым дорогим блокированным домом в Великобритании", оценивая его в 50 миллионов фунтов (7,1 миллиарда рублей).

Ранее в Биаррице на юге Франции активист Пьер Афнер проник на виллу, которую связывают с дочерью Путина Катериной Тихоновой и её бывшим мужем, сыном друга Путина Кириллом Шамаловым.

В особняке был найден выпуск экономического журнала "Валовой внутренний продукт (ВВП)", на всех обложках которого с 2004 по 2018 год помещалась фотография Путина. Афнер планировал открыть в особняке приют для беженцев от режима Путина, особенно — украинских, рассказало издание The Insider. Активист был задержан полицией, передаёт газета Nice-Matin.