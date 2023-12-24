Активисты в Чите провели митинг против эвтаназии бездомных животных

В Чите около 30 человек провели митинг против принятия на местном уровне закона об эвтаназии бездомных животных. В проекте закона предлагается умерщвлять бездомных собак в приютах, если в течение полугода для них не найдётся хозяин. При этом собак, проявляющих агрессию, предлагается разрешить "усыплять" уже через месяц после отлова.

Зоозащитники требовали от региональных властей оказаться от принятия закона. Они считают его не только негуманным, но и коррупционным.

"Нет никаких критериев, нет никакой базы исследований, чтобы понять, агрессивная она или нет. Все мы прекрасно знаем, что это еще один способ высосать деньги из бюджета. Мы знаем случаи, когда собаки нападали на людей, но они были хозяйскими, при чём здесь бездомные?" - заявила одна из участниц митинга в комментарии изданию "Чита.ру".

Руководитель ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим подтвердил, что законопроект "более жёсткий, чем федеральное законодательство", и выступил в его поддержку. По его словам, долговременное содержание невостребованных собак в приютах дорого обходится краю (146 рублей в сутки на одну собаку), а агрессивные животные представляют угрозу в том числе и для персонала приютов.

Зоозащитники потребовали также увольнения и уголовного преследования руководства читинского центра временного содержания животных "Пять звезд", на территории которого находили трупы собак. Активисты призвали власти создавать в крае полноценные приюты и контролировать условия содержания в них.