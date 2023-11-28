Приютам Магаданской области разрешили убивать животных

Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение десяти дней со дня их поступления в приюты. Соответствующий закон 27 ноября подписал губернатор региона Сергей Носов. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме права на "применение умерщвления животных, владельцы для которых не найдены", приюты смогут принимать "решение о дальнейшем их пребывании" в случаях "выявления признаков непереносимых физических страданий животного при наличии у него достоверно установленных тяжелых заболеваний или неоднократного проявления немотивированной агрессивности".

В середине ноября подобный документ приняли власти Бурятии.