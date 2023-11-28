Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Приютам Магаданской области разрешили убивать животных

Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение десяти дней со дня их поступления в приюты. Соответствующий закон 27 ноября подписал губернатор региона Сергей Носов. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме права на "применение умерщвления животных, владельцы для которых не найдены", приюты смогут принимать "решение о дальнейшем их пребывании" в случаях "выявления признаков непереносимых физических страданий животного при наличии у него достоверно установленных тяжелых заболеваний или неоднократного проявления немотивированной агрессивности".

В середине ноября подобный документ приняли власти Бурятии.

  • Федеральный закон, позволяющий местным парламентам самим решать, что делать с бездомными животными, вступил в силу в конце июля. Инициатива вызвала протесты зоозащитников и владельцев животных по всей России, но они ни к чему не привели.

Форум

Материалы по теме

Критика Минобороны России
Embed
Критика Минобороны России

No media source currently available

0:00 0:21:35 0:00

Критика Минобороны России

И обращение мобилизованных к Шойгу

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG