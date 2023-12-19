Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Алтая одобрили законопроект об убийстве бездомных животных

Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило законопроект, позволяющий убивать бездомных животных. Об этом пишут "Сибирский Экспресс" и местные телеграм-каналы.

Согласно законопроекту, животных будут отлавливать и доставлять в пункты временного содержания. Если животное не заберут в течение 11 дней, его убьют или отправят в приюты, которые уже в дефиците. Также убивать разрешили бездомных животных, проявляющих "немотивированную агрессию". Отмечается, что чипированных животных убивать не будут.

Решение об убийстве будет приниматься "комиссионно", а убивать будет специально выбранный подрядчик. При этом глава местного комитета ветеринарии Айдар Тодошев "не видит смысла" приглашать в комиссию зоозащитников.

Законопроект внесло правительство региона за подписью главы Республики Алтай Олега Хорохордина, которого на эту должность назначил президент России Владимир Путин, а потом выдвинула "Единая Россия", и аграрный комитет Госсобрания.

При голосовании 30 депутатов поддержали законопроект, против высказались только двое.

  • Госдума России разрешила убивать бездомных животных в июле 2023 года. Законопроект разрешил регионам самим решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат), пожизненно содержать их в приютах или утвердить свои методы.
  • Против законопроекта активно выступали зоозащитники, общественные и культурные деятели. В десятках городов России проходили акции протеста, в Москве протестующие несколько раз собирались возле здания администрации президента. Петицию против закона подписали более 141 тысячи человек.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG