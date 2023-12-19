Власти Алтая одобрили законопроект об убийстве бездомных животных

Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило законопроект, позволяющий убивать бездомных животных. Об этом пишут "Сибирский Экспресс" и местные телеграм-каналы.

Согласно законопроекту, животных будут отлавливать и доставлять в пункты временного содержания. Если животное не заберут в течение 11 дней, его убьют или отправят в приюты, которые уже в дефиците. Также убивать разрешили бездомных животных, проявляющих "немотивированную агрессию". Отмечается, что чипированных животных убивать не будут.

Решение об убийстве будет приниматься "комиссионно", а убивать будет специально выбранный подрядчик. При этом глава местного комитета ветеринарии Айдар Тодошев "не видит смысла" приглашать в комиссию зоозащитников.

Законопроект внесло правительство региона за подписью главы Республики Алтай Олега Хорохордина, которого на эту должность назначил президент России Владимир Путин, а потом выдвинула "Единая Россия", и аграрный комитет Госсобрания.

При голосовании 30 депутатов поддержали законопроект, против высказались только двое.