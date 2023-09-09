Активность трёх крупнейших российских торговых портов, в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске, несмотря на международные санкции и ослабление рубля, практически вернулась к двоенному уровню. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики Кильского Университета, внимание на него обратило издание Business Insider.

В докладе работа портов оценивалась по количеству приходящих в них контейнеровозов. В Санкт-Петербурге объёмы перевозок падали после российского вторжения на 90 процентов, но в последние недели резко выросли. В документе говорится, что исследователи не знают, откуда приходят суда, но видят в этом "возвращение России в мировую торговлю".

Из примерно 20 основных международных линий, присутствовавших на российском рынке, после начала полномасштабного вторжения в России ушли 14, сообщала в апреле 2022 года газета "Коммерсантъ". Однако суммарный грузооборот российских портов в 2022 году вырос, а по итогам первой половины 2023 года увеличился ещё на 10,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 453,3 миллиона тонн.

После начала российского вторжения против Москвы было введено более 13 тысяч санкционных ограничений, больше, чем когда-либо вводилось против любой другой страны мира. Российские власти отчитываются о быстром возвращении экономики к росту — в 2022 году ВВП упал на 2,1 процента, а уже во втором квартале 2023-го — вырос на 4,6. Экономисты объясняют это, в первую очередь, ростом военных расходов и военной промышленности, высокими ценами на энергоресурсы и мягкой денежной политикой ЦБ.

В то же время страны Запада обещают продолжить санкционное давление. Российская экономика сталкивается с рекордной нехваткой рабочей силы, ростом бюджетных расходов и высокой инфляцией. В середине августа эксперты Bloomberg Economics подсчитали, что шансы рецессии в России в течение полугода выросли с 6 до 21 процента, писало издание The Bell.