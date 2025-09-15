Активы оператора "Ланта" в Тамбове могут изъять в доход государства

Генпрокуратура подала иск в Октябрьский районный суд Тамбова об обращении в доход государства компании "Ланта" — одного из крупнейших операторов связи и интернет-провайдеров в регионе, пишет "Коммерсант".

По версии надзорного ведомства, совладельцы компании Александр Зайцев и Александр Васильев, а также супруга Зайцева оказывали финансовую помощь украинским вооружённым силам и поддерживали протестные акции в России.

В иске говорится, что совладельцы "Ланты" спонсировали воюющие не стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", а также участвовали в деятельности болгарской организации For free Russia association, которая, как утверждает прокуратура, "реализует проекты по дискредитации руководства России".

Прокуратура просит конфисковать все активы Зайцевых и Васильева и признать их экстремистами. В ведомстве указывают, что "нахождение компании "Ланта" под контролем указанных лиц создает угрозу информационной безопасности", поскольку оператор обслуживает оборонные предприятия, бизнес и десятки тысяч жителей Тамбовской области.

Гендиректор "Ланты" Александр Васильев в комментарии изданию заявил, что об иске слышит впервые и никаких официальных уведомлений не получал.

Компания "Ланта" работает с 2003 года. Изначально она предоставляла интернет в многоквартирных домах Тамбова, затем расширила услуги, добавив интернет-телевидение и телефонию. На сегодняшний день оператор обслуживает около 50 тысяч клиентов. Ежегодная выручка компании превышает миллиард рублей, а прибыль — 700 миллионов.

За три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину прокурора России изъяла у частных собственников 411 компаний с активами на сумму более двух с половиной триллионов рублей — это больше 30 миллиардов долларов.