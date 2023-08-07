Подоляк: не все страны понимают, почему Россия должна уйти из Украины

Во время международной встречи по Украине в Саудовской Аравии, в Джидде, 5-6 августа одним из самых сложных моментов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть украинскую территории для завершения войны. Об этом Украинской службе Радио Свобода рассказал советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые страны продолжают считать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры. "Не все страны разбираются в природе российско-украинской войны", - отметил Подоляк, добавив, что "переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право".

"Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того – некоторые продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну,...тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией", – сказал Михаил Подоляк.

В двухдневной встрече в Джидде участвовали представители около 40 стран, включая США, Канаду, государства ЕС, Великобританию, Японию, которые однозначно поддерживают Киев и осуждают российскую агрессию. При этом на переговоры приехали и дипломаты из так называемых нейтральных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию на встречу не пригласили. Украинская делегация подробно рассказала собравшимся о "формуле мира", предложенной ранее президентом Владимиром Зеленским. Его план предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года, вывод всех российских войск и выплату Москвой репараций.

По поводу итогов встречи в Джидде сообщалось, что её участники не согласовали какой-либо совместный документ, однако этого и не планировалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию в СМИ, что участники международной встречи высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности государств, включая Украину.

В МИД России в связи с переговорами в Джидде отметили, что "без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости". Заявление приводится со ссылкой на слова представителя ведомства Марии Захаровой. В Москве подчёркивают, что ни один из пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского "не направлен на поиск...решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России".