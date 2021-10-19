Шантаж гражданством

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства тех, кто "сбежал из страны и работает в интересах западных стран". Россия тоже близка к тому, чтобы применить эту "высшую меру" к политическим оппонентам режима. Это действительно страшное наказание? Это действительно еще одно оружие по запугиванию населения, по взращиванию в нем лояльности, которой здесь давно подменено понятие патриотизма? В чем разница между отношением общества к лишенным гражданства в советские годы и сегодняшним иноагентам? Считали ли врагами тех, и считают ли врагами этих? Не роет ли Кремль сам себе яму, множа ряды российской политической эмиграции?Обсуждают писатель Александр Генис (США), правозащитник Александр Подрабинек (Россия), политолог Дмитрий Болкунец (гражданин Беларуси). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева