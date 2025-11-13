Актрису Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил актрису Яну Троянову к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей по обвинениям в возбуждении ненависти, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей иноагента.

Как передаёт Север.Реалии, уголовное дело в отношении Трояновой возбудили из-за интервью, которое она дала изданию "Новая газета Европа". Кроме того, она не отправляла в министерство юстиции отчёты, которые власти требуют от тех, кого признали иностранными агентами.

Защита Трояновой заявила, что актриса не согласна с обвинением, так как выражала личное мнение, а не призывала к насилию. Актриса не живет в России, она объявлена в розыск.