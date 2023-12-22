Акции крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа "Новатэк" к закрытию торгов на Мосбирже в четверг подешевели почти на 3,5 процента. В течение торговой сессии падение достигало пяти процентов. Поводом стало предупреждение компании о возможных трудностях с поставками, рассказывает The Bell.

В четверг агентство Reuters сообщило, что российская компания могла уведомить часть клиентов о возможных трудностях проекта "Арктик СПГ-2" из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Ими, как передаёт Bloomberg, в компании посчитали блокирующие санкции со стороны США. Проект был добавлен в санкционный список SDN в ноябре. Кроме того, сжиженный газ из России в течении года будет запрещён к покупке в ЕС, следует из опубликованного в декабре 12 пакета санкций.

Россия в 2023 году стала вторым после США поставщиком сжиженного газа на рынок Евросоюза. Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство к 2026 году трёх линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год.

На фоне новостей о форс-мажоре у "Новатэка" цены на СПГ в Европе поднимались на торгах на 8,3 процента, потом скорректировавшись до роста в два процента, пишет The Bell.