Акции памяти Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой

В России и за ее пределами прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты в Москве 19 января 2009 года.

В социальных сетях публикуют фотографии испровизированных мемориалов.

В Самаре, как сообщает RusNews, во время участия в акции памяти были задержаны три активиста.

Убийство. Освобождение Хасис

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы. Маркелов был известен левыми взглядами, работал адвокатом во многих громких делах, в том числе помогал семье чеченки Эльзы Кунгаевой, убитой полковником Юрием Будановым. Следователи связывали убийство с профессиональной деятельностью адвоката.

По делу об убийстве были арестованы националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов, партнёр Хасис, был лидером так называемой Боевой организации русских националистов (БОРН), создававшейся, по данным расследований и самих осуждённых, не без участия Кремля. В мае 2011 года суд приговорил Тихонова как непосредственного исполнителя убийства к пожизненному заключению, а Хасис - к 18 годам колонии общего режима. Позже ей сократили срок.

В ноябре 2025 года Хасис вышла из колонии, отбыв срок.

Акции неонацистов

Настоящее Время сообщает, что неонацисты расклеили оскорбительные листовки у здания, где были застрелены Маркелов и Бабурова.



"Новая газета Европа" утверждает, ссылаясь на посты в закрытом телеграм-канале, что за этим стоят неонацисты из признанной в России террористической группировки National Socialism / White Power (NS/WP), те же, что и уничтожили мемориальную доску убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.