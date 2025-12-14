Акциониста Крисевича не отпустили после 15 суток ареста

Акциониста Павла Крисевича не отпустили на свободу после того, как он отбыл 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на близких Крисевича. Они ссылаются на дежурного спецприёмника в подмосковной Истре, по словам которого Крисевич находится в этом спецприёмнике, откуда должен был выйти 13 декабря.

Родные акциониста отмечают, что сначала им говорили, что Крисевича там нет, но его местонахождение всё же удалось выяснить "после скандала". Почему Крисевич находится в спецприёмнике - пока неясно, предположительно он мог быть вновь арестован по административной статье - речь идёт о так называемом "карусельном аресте", когда подобные аресты следуют один за другим.

В субботу вечером, когда истёк срок ареста, Крисевича повезли в отдел полиции для подписания предостережения. Об этом сообщил он сам, сказав, что после этого его отпустят. Однако с тех пор он не выходил на связь.

Павел Крисевич в конце ноября был арестован якобы за нецензурную брань в общественном месте. По словам близких акциониста, в действительности он пытался провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике ракете в подмосковной Истре. Крисевич рассказывал близким, что фотографии должны были отсылать к фильму Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964).

В 2022 году Крисевича приговорили к пяти годам заключения свободы из-за акции на Красной площади: акционист дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, а затем направил на себя дуло охолощенного пистолета, имитируя самоубийство. По словам Крисевича, это была акция в поддержку политзаключённых. Его признали виновным в хулиганстве с использованием оружия. В конце января нынешнего года он освободился из колонии в Петербурге. После этого его уже арестовывали по административным обвинениям. 7 ноября 2025 года Минюст России включил Павла Крисевича в реестр "иностранных агентов".