Акциониста Павла Крисевича арестовали на 15 суток

Художник-акционист Павел Крисевич, об исчезновении которого сообщалось накануне, был арестован на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве – якобы за нецензурную брань в общественном месте. Об этом сообщает проект "Слово защите".

По словам близких акциониста, в действительности Крисевич не матерился, а пытался провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике ракете в подмосковной Истре. Памятник ракете оказался расположен вблизи действующего военного городка, который он считал заброшенным. Крисевич рассказывал близким, что фотографии должны были отсылать к фильму Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964).

Художник, как рассказывают его близкие, был задержан практически сразу, после чего попал на допрос к сотрудникам подмосковного центра "Э". Как он понял позднее, изначально была установлена слежка, отмечает "Настоящее Время".

В 2022 году Крисевича приговорили к пяти годам заключения свободы из-за акции на Красной площади: акционист дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, а затем направил на себя дуло охолощенного пистолета, имитируя самоубийство. По словам Крисевича, это была акция в поддержку политзаключённых. Его признали виновным в хулиганстве с использованием оружия. В конце января нынешнего года он освободился из колонии в Петербурге.

В апреле у него прошли обыски по делу об оправдании терроризма против галериста Марата Гельмана. В мае под случайным предлогом художника задержали в Рязанской области и арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полиции. В конце августа Павла Крисевича вновь арестовали на 10 суток: его обманом доставили в ОВД, где обвинили в неповиновении полиции. Позднее суд отменил арест, но к тому времени Крисевич уже отсидел большую часть срока.

7 ноября 2025 года Минюст России включил Павла Крисевича в реестр "иностранных агентов".