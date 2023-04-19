Актёр Данила Козловский подал в суд на активиста Виталия Бородина

Российский актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину. Тот известен своими обращениями в российские следственные органы с требованием проверок оппозиционеров, общественных деятелей и деятелей культуры, и к ТАСС. Внимание на дело обратил РБК.

В начале апреля Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии.

Поводом стал антивоенный пост актёра, написанный в феврале 2022 года, и его интервью на ютьюб-канале Ирины Шихман, в котором он, как утверждается, "призывал граждан выходить на митинги". Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, чтобы "дистанцироваться от России".

После публикации новости в ТАСС Козловский раскритиковал "СМИ без критического мышления", которые "подхватили фантазии господина Бородина". Актёр заявил, что не призывал "ни к каким митингам", не собирается уезжать из России и продолжает играть в театре.

Бородин неоднократно писал в Генпрокуратуру жалобы на деятелей российской культуры, выражающих антивоенную позицию, в том числе на актрису Лию Ахеджакову, певца Валерия Меладзе и певицу Диану Арбенину.