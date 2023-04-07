Прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы начнёт проверку певца Валерия Меладзе на предмет финансирования вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства уточнил, что указание провести проверку было получено от Генеральной прокуратуры России.

В марте с обращением к генеральному прокурору с просьбой проверить певца выступил руководитель общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он предположил, что гонорары от выступлений Меладзе могут, по его мнению, перечисляться на поддержку ВСУ.

Валерий Меладзе критиковал российское военное вторжение в Украину. Во время новогоднего выступления в Дубае кто-то из зрителей выкрикнул из зала: "Слава Украине!" Меладзе, отведя микрофон в сторону, ответил: "Героям слава". Запись этого момента разошлась по соцсетям. В микрофон он попросил зрителей быть вне политики.

Меладзе у себя в инстаграме уточнил, что против любых войн. Он написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живёт "с ощущением тяжести и горя", поскольку его "горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди".

После этого у артиста начались проблемы. Его запланированные концерты в России неоднократно отменялись "по техническим причинам". Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России, а член Совета Федерации Елена Афанасьева – лишить его и российского гражданства. Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.