Александра Невзорова оштрафовали за "унижение достоинства" 7 групп

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в четверг оштрафовал публициста Александра Невзорова на 20 тысяч рублей по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Факты разжигания ненависти суд обнаружил в одной из передач "Маленькие невзоровские среды", а также в интервью на Youtube.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в своих передачах Невзоров унизил достоинство сразу семи социальных групп: это граждане России, граждане Беларуси, российские военнослужащие, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки и служители религиозных культов.

Кроме того, как выразилась пресс-служба, Невзоров на видео "говорил нехорошее о президенте России, о событиях в Крыму в 2014 году и о жителях России", а также "некрасивое про армию, про историю России, про СВО и про актёров".

В конце июля тот же Приморский суд уже штрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в его публикации в телеграме.